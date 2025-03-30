Jandarma Kuyucak’ta Denetim ve Şeker Dağıttı

JANDARMA DENETİMLERİ BAYRAM KUTLAMASIYLA BİRLEŞTİRİLDİ

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekipleri, sahaya inerek hem sürücüleri denetliyor hem de bayram kutlaması yapıyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinesiyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yürütülen denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla il genelinde alınan trafik tedbirleri artırılırken, Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çobanisa Mahallesi ve komutanlık binası önünde yol kontrolü gerçekleştirdi.

SÜRÜCÜLERE TRAFİK GÜVENLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

“Bir Kural Bir Hayat, Yolun Sonu Bayram Olsun” sloganıyla yapılan denetimlerde, sürücülere aşırı hız yapmamaları, emniyet kemerlerini takmaları, yorgun ve uykusuz araç kullanılmamaları, her 2 saatte bir mola verilmesi konularında bilgilendirme yapıldı. Aynı zamanda sürücü ve yolculara trafik kurallarına uyulmasının önemi vurgulandı ve 50 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşların bayramlarını kutlarken, şeker ikramında bulunarak bu özel günü daha da anlamlı hale getirdi.

RAMAZAN BAYRAMI’NDA TRAFİK GÜVENLİĞİNE VERİLEN ÖNEM

Elde edilen bu kapsamlı bilgi ve ikramlarla jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca trafik akışını güvenli hale getirmeyi amaçlıyor. Yapılan bu etkinlikler, hem sürücülerin hem de yayaların güvenliğini artırmayı ve bayram coşkusunu paylaşmayı hedefliyor. Aydın genelinde devam eden denetimler, bu tür etkinliklerle desteklenerek, hem bayram havasını hem de trafik kurallarının önemini ön plana çıkarıyor.