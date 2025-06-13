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Jandarma’nın 186. Yıldönümü Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATI’NI KUTLAMA ETKİNLİKLERİ

Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yılı, Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle çeşitli şekilde kutlandı. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mevlana Meydanı’nda yapılan etkinlikler, katılımcılara coşkulu anlar yaşattı. Protokol üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı’nın açmış olduğu stantları ziyaret ederek farklı birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

ŞEHİTLERE MEVLİD-İ ŞERİF OKUTULDU

Etkinliklerin ardından, şehitler anısına Sultan Selim Camii’nde Mevlid-i Şerif okundu. Bu anlamlı program, Türk Yıldızları’nın sergilediği gösteri uçuşu ile sona erdi ve etkinliğe katılanların beğenisini topladı.

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