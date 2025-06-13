Jandarma’nın 186. Yılı Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATI’NI KUTLAMA ETKİNLİĞİ

Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kutlama programı çerçevesinde, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaret sırasında, Jandarma Teşkilatı’nın ülke güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasındaki sorumlulukları değerlendirildi.

GÜVENLİKTEKİ ROLÜNÜ VURGULADI

Kaymakam Odabaş, Jandarma Teşkilatı’nın halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirtti. “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatı olan jandarma personelimizin gösterdiği özveri her türlü takdirin üzerindedir” şeklinde konuştu.

AZİZ ŞEHİTLER UNUTULMADI

Etkinlikler kapsamında ayrıca Edremit Şehitliği ziyaret edilerek, aziz şehitler için dualar edildi. Jandarma personeli ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine çiçek bıraktılar.