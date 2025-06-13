Haberler

Jandarma’nın 186. Yılı Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATI’NI KUTLAMA ETKİNLİĞİ

Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü Balıkesir’in Edremit ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı. Bu kutlama programı çerçevesinde, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Özdemir ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ziyaret sırasında, Jandarma Teşkilatı’nın ülke güvenliği ve kamu düzeninin sağlanmasındaki sorumlulukları değerlendirildi.

GÜVENLİKTEKİ ROLÜNÜ VURGULADI

Kaymakam Odabaş, Jandarma Teşkilatı’nın halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yaptığını belirtti. “Vatanımızın bölünmez bütünlüğü ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin teminatı olan jandarma personelimizin gösterdiği özveri her türlü takdirin üzerindedir” şeklinde konuştu.

AZİZ ŞEHİTLER UNUTULMADI

Etkinlikler kapsamında ayrıca Edremit Şehitliği ziyaret edilerek, aziz şehitler için dualar edildi. Jandarma personeli ve protokol üyeleri, şehit kabirlerine çiçek bıraktılar.

ÖNEMLİ

Haberler

66 Yaşındaki Adamın İşkence Görüntüleri Ortaya Çıktı

Ünye'de 66 yaşındaki Ahmet Cavıldak’a yapılan işkencenin görüntüleri gün yüzüne çıktı. Üç sanık, Yargıtay tarafından ömür boyu ve 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haberler

Ceyhan’da Operasyonda 10 Tutuklandı

Ceyhan'da gerçekleştirilen operasyonda, 20 gözaltına alınan kişiden yarısı tutuklandı. Operasyonda sahte altınlar, silahlar ve dijital materyaller yakalandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.