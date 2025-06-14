Jandarma’nın 186. Yılı Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TÖRENİ

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Kilis’te özel bir tören düzenleniyor. Etkinlikler, Kilis İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun ve beraberindeki jandarma personelinin şehitleri anmak amacıyla Asri Mezarlık’ta gerçekleştirdiği anma ile başlıyor. Anma töreninde, Asri Mezarlık’taki şehitlik önünde saygı duruşu yapılıyor, İstiklal Marşı okunuyor ve dualar ediliyor.

MEZARLARA KARANFİL BIRAKILDI

Tören sırasında İl Jandarma Komutanı Halil Coşkun, mezarlıktaki şehit mezarlarına karanfil bırakarak saygılarını sunuyor. Bu anlamlı etkinliğe jandarma personelinin yanı sıra çeşitli protokol üyeleri ve bir şehit ailesi de katılarak desteğini gösteriyor. Kutlamalar daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda devam ediyor.

JANDARMA TANITIM STANDI İLGİ GÖRÜYOR

Cumhuriyet Meydanı’nda açılan Jandarma tanıtım standında teşkilatın araç ve gereçleri sergileniyor. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, jandarma personeline sorular sorarak bilgi alıyor. Bu etkinlik, jandarma teşkilatının halka daha yakın hale gelmesini sağlıyor ve toplumla olan bağlılığının pekişmesine katkı sunuyor.