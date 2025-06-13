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Jandarma’nın 186. yılı kutlandı

DENİZLİ’DE ANLAMLI ETKİNLİK

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri Denizli’de gerçekleştirildi. Denizli Valiliği ve Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın ortaklığıyla düzenlenen bu anlamlı programda, jandarma motorize ekipleri ile esnaf kuryeler, kentin dört bir yanında konvoy oluşturarak tur attı.

KONVOYUN DETAYLARI

Seyir Tepesi Otopark Alanı’ndan start alan konvoy, Denizli’nin çeşitli noktalarından geçiş yaparak Pamukkale Güney Kapısı’nda sona erdi. Etkinlik anısına Denizli Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Emin Başaran, jandarma teşkilatına verdikleri destekten dolayı ödül takdim etti.

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