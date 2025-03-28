Jandarma, Öğrencilere Tanıtım Faaliyeti Düzenledi

JANDARMAYI TANITMA FAALİYETİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, ilkokul öğrencilerine jandarma ve faaliyetleri hakkında bilgi sunma amacıyla bir tanıtım etkinliği düzenledi. Bu organizasyon, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği’nin koordinasyonuyla, Aydın Otoyol Jandarma Komutanlığı ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Motosikletli Asayiş Timi ve Trafik Timi ile JAK Tim Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleşti. Etkinlik, Aydın İncirliova Yedieylül İlkokulu’nda yapıldı.

ÖĞRENCİLER JANDARMAYI YAKINDAN TANIDILAR

Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilen “Evinize Hoşgeldiniz” faaliyeti çerçevesinde öğrenciler, Aydın İl Jandarma ve Jandarma Helikopter Filo Komutanlığı’nda ağırlandı. Bu esnada, öğrencilere jandarma hakkında tanıtıcı bilgiler verildi. Faaliyet sonunda ise öğrencilere Türk Bayrağı ve Jandarma şapkası hediye edildi.