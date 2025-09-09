Jandarma Operasyonu İle 2 Şüpheli Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu’da jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyle ilgili düzenlediği operasyonlar kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-7 Eylül tarihleri arasında il merkezi ile Taşköprü ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına karşı etkin bir operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Operasyonlarda, toplamda 3 gram bonzai ve 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.