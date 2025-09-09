Haberler

Jandarma Operasyonu İle 2 Şüpheli Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kastamonu’da jandarma ekipleri, uyuşturucu maddeyle ilgili düzenlediği operasyonlar kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Edinilen bilgilere göre Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4-7 Eylül tarihleri arasında il merkezi ile Taşköprü ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına karşı etkin bir operasyon gerçekleştirdi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARI

Operasyonlarda, toplamda 3 gram bonzai ve 160 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

Diyarbakır’da 82 Okula Destek Verildi

Çermik'te hayırseverler, 82 okulda öğrencilere kırtasiye ve çanta temin etti. İstanbul Çermikliler Derneği'nin öncülüğündeki bu yardım, eğitime önemli bir destek oldu.
SANA, İsrail Hava Saldırılarını Duyurdu

Suriye'nin resmi ajansı, İsrail'in ülke genelinde hava saldırıları düzenlediğini bildirdi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, saldırıları egemenliğe saldırı olarak nitelendirdi. Yıl içinde 97 saldırı gerçekleşti.

