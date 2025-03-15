Jandarma Operasyonu ile Cinayet Zanlısı Yakalandı

OPERASYONLA ZANLI YAKALANDI

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin cinayetinin zanlısı, düzenlenen bir operasyonla ele geçirildi. Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda, yerinin tespit edilmesinin ardından yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Olay, 11 Mart’ta saat 21.00 sıralarında Madran Mahallesi Kale mevkiinde gerçekleşti.

KAZA İHBARI VE GELEN EKİPLER

Alınan bilgilere göre, yol kenarında bir otomobilin yanında kanlar içerisinde bir kadının bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Meltem Menteşeli’nin (35) silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi olay yeri incelemeleri sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili derinlemesine bir araştırma başlattı.

GÖZALTILAR VE ŞÜPHELİLER

Olay sonrasında geniş kapsamlı bir inceleme başlatan jandarma, Meltem Menteşeli’nin eşi R.M., B.G., T.A. ve F.Ö.’yü gözaltına aldı. Olayın şüphelilerden M.D. kayıplara karışırken, devam eden soruşturmada M.D.’nin eşi G.D. de gözaltına alındı.

FİLM GİBİ OPERASYON

Menteşeli’nin cinayetinin ardından şüpheli M.D. firar etti. Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 4 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT timi, 3 Jandarma Asayiş Komando Timi ve 2 İstihbarat unsuru ile 1 olay yeri inceleme timi, M.D.’yi yakalamak amacıyla çalışmalara başladı. İlçe sınırlarında giriş ve çıkışlar sıkı bir şekilde kontrol edildi. Aydın Jandarma İHA Filo Komutanlığı’ndan bir Jandarma İnsansız Hava Aracı ile Bornova Jandarma Komando Tugay Komutanlığı’ndan bir Jandarma Komando Taburu da destekle görevlendirildi. Havanın ve karanın taranması ile M.D., Kızılçakır Mahallesi’nde İHA tarafından suc sahidi tabanca ile birlikte bulunduğu yerde yakalandı. Jandarmada gerçekleştirilen işlemlerinin akabinde M.D., mahkemeye sevk edilerek tutuklanıp cezaevine gönderildi.