Jandarma Operasyonu İle Eşyalar Ele Geçirildi

OPERASYON DETAYLARI

Çorum’un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri, iki ayrı adrese düzenledikleri operasyon sonucunda önemli bulgulara ulaştı. Yapılan baskında, bir adet Kalaşnikof tüfek, 10 adet deri el yazması Kur’an-ı Kerim ve çeşitli tarihi eser niteliği taşıyan materyaller elde edildi. Bilgiler, Çorum İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılık olaylarını önlemek amacıyla yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda edinildi.

YAPILAN ARIMALAR VE BULGULAR

Çiftlikler Mahallesi’nde belirlenen iki eve düzenlenen operasyon esnasında jandarma ekipleri, yasa dışı yollardan temin edildiği tespit edilen bir adet “AK-47 Kalaşnikof” piyade tüfeği, tüfeğe ait 858 adet fişek ve 10 adet şarjör buldu. Ayrıca, bir ruhsatsız tabanca ve 128 adet fişeği, bir G-3 piyade tüfeği şarjörü ile 21 adet fişeği ve bir askeri hücum yeleği de ele geçirildi. Bununla birlikte, tarihsel öneme sahip olarak değerlendirilen 10 adet deri el yazması Kur’an-ı Kerim, bir yatağan kılıcı, bir kama ve haç işareti bulunan dört adet metal materyal de operasyon sırasında bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili olarak, evlerde bulunan iki şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı. Jandarma ekipleri, elde edilen bulgularla birlikte kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.