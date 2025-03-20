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Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Yakalandı

JANDARMA OPERASYONUYLA YAKALANDI

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri, otopark işletmecisi A.L.’yi uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlarla yakaladı. Olay, Beyazıt Mahallesi’nde gerçekleşti. Elde edilen bilgilere göre, A.L. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğu ve kullandığı yönünde ihbarlar aldıktan sonra jandarma harekete geçti. Gelen bilgiler doğrultusunda, ekipler A.L.’nin evine ve otoparkındaki ofisine baskın düzenledi.

ELE GEÇİRİLEN İKAMET MATERYALLERİ

Baskın sırasında jandarma, 6 gram esrar, bir adet uyuşturucu hap, iki ruhsatsız tüfek ve 45 mermi buldu. Olay sonrası gözaltına alınan A.L.’ye ruhsatsız silah bulundurmaktan 13 bin 62 TL para cezası kesildi. Şahsın jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü açıklandı.

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