Jandarma, Orman Yangınına Dikkat Ediyor

JANDARMA EKİPLERİ BİLGİLENDİRME FAALİYETİ YAPTI

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde jandarma ekipleri, orman yangını riskine karşı vatandaşları bilgilendiriyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim personeli, Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na gelen ziyaretçilere yönelik bilgilendirme çalışması düzenledi. Bu etkinlik, orman yangınlarının önlenmesi ve çevre kirliliği konularında kamuoyunu bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURULMASI HEDEFİ

Faaliyet, “Her Şey Elimizde” mottosuyla çevre ve doğa bilinci oluşturmayı hedefliyor. Ziyaretçilere “Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” başlıklı broşürler dağıtıldı. Ormanlık alanlara izinsiz giriş, ateşli piknik, sigara izmariti bırakma ve cam/kırık atık atılması gibi yangına sebep olabilecek unsurlar konusunda detaylı bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürekli olarak devam edeceği bilgisi verildi.