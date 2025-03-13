Jandarma Orman Yangınlarına Karşı Uyardı

ORMAN YANGINLARI KONUSUNDA VATANDAŞLARA UYARI

Manisa’nın Gördes ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara orman yangınlarıyla ilgili dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı. Son dönemlerde Kalemoğlu Mahallesinde meydana gelen orman yangınının ardından, Gördes ilçe Jandarma Komutanlığı ve Gördes Orman İşletme Müdürlüğü, halkı bilgilendirmek ve alınması gereken önlemler hakkında açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamalarda, orman yangınlarının sadece ağaçlık alanları değil, orman köylülerini ve onların köylerini de tehdit eden bir sorun olduğu vurgulandı. Ayrıca, bu yangınların ağaçlar, otlak alanlar ve hayvanların yaşam alanlarını yok ederek doğaya büyük zararlar verdiği belirtiliyor.

ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarına neden olmamak için alınması gereken önlemleri şu şekilde sıraladı: “Yanıcı maddeleri kontrol edin: Sigara izmaritleri başta olmak üzere her türlü yanıcı maddeyi kontrolsüz bir şekilde ağaçlık alanlarda bırakmayın. Uyarıları takip edin: Orman yangını riski yüksek olan bölgelerdeki uyarı ve yasaklara mutlaka uyun. Sorumluluk bilinci: Ormanlar sadece bize ait değil, tüm canlıların yaşam alanıdır. Bu dünyayı korumak hepimizin sorumluluğudur.” Ayrıca, “Anız yakmayın, geleceğinizi karartmayın; bu topraklar hepimizin” ifadesi ile vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

İNSAN FAKTÖRÜNÜN ÖNEMİ

Açıklamada, “Unutmayalım! İnsan hatası ile yaktığımız ormanlarımızı gözyaşları ile söndüremeyiz.” sözleriyle de halkın duyarlılığına dikkat çekildi. Orman yangınlarının önlenmesinde insan faktörünün büyük önemi olduğu ifade edilerek, herkesin daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde hareket etmesi gerektiği hatırlatıldı. Gördes İlçe Jandarma Komutanlığı, orman yangınlarının önlenmesi için kamuoyunun bilgilendirilmesine özellikle vurgu yaparak, bütün vatandaşların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirtti.