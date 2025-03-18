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Jandarma Otobüste Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirdi

KIRIKKALE’DE JANDARMA DENETİMİ

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri, bir otobüsü durdurarak gerçekleştirdikleri denetimde uyuşturucu madde ve havalı tabanca ele geçirdi. Bu durdurma, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleşti.

ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Yahşihan ilçesi Irmak köyünde yapılan denetimlerde, şüpheli davranışlar sergileyen B.B. (39) isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 21.8 gram Sentetik Kannabinoid ve 24.8 gram Metamfetamin bulundu. Ayrıca, bir havalı tabanca da ele geçirildi. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla şahıs gözaltına alındı ve adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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