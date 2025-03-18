Jandarma Otobüsünde Uyuşturucu ve Silah Buldu

JANDARMA EKİPLERİ UYUŞTURUCU VE TABANCA ELE GEÇİRDİ

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde jandarma ekipleri, bir otobüsü durdurarak yaptıkları aramada uyuşturucu madde ve havalı tabanca buldu. Olayda, şüpheli bir şahıs gözaltına alındı.

OTOBÜSTE YAPILAN DENETİMDE ŞÜPHELİ BULGULAR

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Yahşihan ilçesi Irmak köyünde bir otobüs üzerinde denetim yaptı. Bu esnada, şüpheli davranışlar sergileyen B.B. (39) isimli şahsın yapılan kaba üst aramasında 21.8 gram Sentetik Kannabinoid, 24.8 gram Metamfetamin ve bir havalı tabanca ele geçirildi.

ADLİ İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla B.B. gözaltına alınarak, olayla ilgili adli süreç sürüyor.