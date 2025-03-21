Jandarma Personeli Down Sendromlular Gününü Kutladı

JANDARMA PERSONELİNDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ZİYARET

Mersin’de jandarma personeli, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel eğitim alan çocukları ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı ekibi, bu özel gün vesilesiyle Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlerken, amacını jandarmayı tanıtmak ve çocuklarla keyifli bir gün geçirmek olarak belirledi.

ETKİNLİKTE COŞKULU ANLAR YAŞANDI

Etkinlik boyunca, çocuklar jandarma ekipmanlarını, araçlarını ve teçhizatlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda jandarma köpeklerinin gösterisi de büyük bir ilgiyle izlendi. Jandarma personeli ile birlikte bol bol fotoğraf çektiren öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu tanıtım etkinliği sırasında, öğrenciler hem bilgi sahibi olurken hem de eğlenceli anlar yaşadı. Jandarma ekibi, çocuklara oyunlarda eşlik ederek onların mutluluğuna ortak oldu.