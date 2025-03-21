Haberler

Jandarma Personeli Down Sendromlular Gününü Kutladı

JANDARMA PERSONELİNDEN ÖZEL ÇOCUKLARA ZİYARET

Mersin’de jandarma personeli, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Günü dolayısıyla özel eğitim alan çocukları ziyaret etti. İl Jandarma Komutanlığı ekibi, bu özel gün vesilesiyle Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde etkinlik düzenlerken, amacını jandarmayı tanıtmak ve çocuklarla keyifli bir gün geçirmek olarak belirledi.

ETKİNLİKTE COŞKULU ANLAR YAŞANDI

Etkinlik boyunca, çocuklar jandarma ekipmanlarını, araçlarını ve teçhizatlarını yakından inceleme fırsatı buldu. Aynı zamanda jandarma köpeklerinin gösterisi de büyük bir ilgiyle izlendi. Jandarma personeli ile birlikte bol bol fotoğraf çektiren öğrencilere çeşitli hediyeler dağıtıldı. Bu tanıtım etkinliği sırasında, öğrenciler hem bilgi sahibi olurken hem de eğlenceli anlar yaşadı. Jandarma ekibi, çocuklara oyunlarda eşlik ederek onların mutluluğuna ortak oldu.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Tunç’tan Soruşturmaya ve Çağrıya Tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İBB'ye yönelik soruşturmalar sonrası Özgür Özel'in sokak çağrısını değerlendirerek, yargının bağımsız olduğunu ve hesap vereceğini belirtti.
Haberler

Efeler’de Motosiklet Kazasında 1 Yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen motosiklet ve otomobil kazasında bir kişi yaralandı; sağlık ekipleri müdahale ederek hastaneye taşıdı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.