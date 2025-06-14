Jandarma Personeli M62 T’ye Daldı

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİĞİ

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı görevli personel ve Argos Su Sporları Merkezi’nde çalışan dalış eğitmenleri, Jandarma Teşkilatı’nın 186’ncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde 3 Haziran’da Saros Körfezi’nde, Gökçetepe köyü sahilinin 100 metre açığına batırılan M62 T model muharebe tankına dalış yaptığı bir tören düzenledi.

DALIŞ HAZIRLIKLARI VE ETKİNLİKLER

Kıyıda yapılan hazırlıkların ardından, temel eğitim alan jandarma personeli botla tank batığının bulunduğu bölgeye ulaştı. Eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen dalışta, 10 metre derinlikteki tanka ulaşan jandarma personeli, Türk bayrağı açarak ve “Jandarma 186 yaşında daima milletinin yanında” yazılı pankart ile etkinliği taçlandırdı. Dalış esnasında yapılan hazırlıklar ve dalış anları kayda alınarak, özel bir video klip hazırlandı.