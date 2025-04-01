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Jandarma Personeli ve Kız Arkadaşı Ölü Bulundu

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Hatay’da, jandarma personeli ile birlikte kız arkadaşının cansız bedeni sahilde bulundu. Olay, Dörtyol ilçesinin Yeşilköy Mahallesi’ndeki sahil mevkiinde meydana geldi.

OLAYIN DETAYLARI

İddiaya göre, Payas İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan Ersin Tozan ve kız arkadaşı Betül Avan sahil kenarında ölü olarak bulundu. Sahildeki vatandaşlar durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri yönlendirildi.

AMBUSANSA EKİPLERİ VE İNCELEME

Ambulans ekipleri, olay yerinde jandarma görevlisi olan Tozan ile kız arkadaşı Avan’ın cansız bedenlerini alarak Adli Tıp Kurumu morguna taşıdı. Jandarma ekipleri, olay hakkında inceleme başlattı.

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