Jandarma, Ramazan Bayramı’nda Büyükleri Ziyaret Etti

JANDARMA PERSONELİ BAYRAM ZİYARETİ YAPTI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı vesilesiyle jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayan büyüklere saygı ve vefa kapsamında bir ziyaret gerçekleştirdi. Ekipler, onları ziyaret ederek, her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

SOCİAL SORUMLULUK PROJELERİNE ÖNEM

Ziyaretlerle ilgili yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yalnızca güvenlik hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun her kesimiyle sıcak ilişkiler kurarak sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor” denildi.

VALİLİK’TEN DESTEK AÇIKLAMASI

Erzurum Valiliği’nin yaptığı paylaşımda ise, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görevinin başında olan Jandarma teşkilatımız, sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam edecektir” şeklinde ifadeler kullanıldı.