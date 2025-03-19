Jandarma ROPS Sistemi Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Aydın’da Traktör Sürücülerine ROPS Eğitimi

Aydın’ın Köşk ilçesinde jandarma ekipleri, traktör sürücülerine yönelik ROPS sistemi hakkında detaylı bilgilendirme gerçekleştirdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen eğitim çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, Baklaköy Mahallesi’nde bir kahvehanede bulunan vatandaşlara trafik jandarması tarafından ROPS sistemi üzerine bilgilendirme yapıldı.

Traktör Kazalarını Önleme Amacıyla Bilgilendirmeler

Bu eğitimler, traktör kazalarında devrilme olaylarını ve bu devrilmenin yol açtığı olumsuz sonuçlardan korunmayı sağlamayı hedefliyor. Rollover Protection System (ROPS) ile traktörlerin görünürlüğünü artıran reflektörler ve sarı flaşör lambalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca motosiklet kullanımı ve kask takma konularında da bilinçlendirme yapıldı. Jandarma ekipleri, vatandaşlarla broşürler dağıtarak etkileşimde bulunarak gelen soruları yanıtladı.