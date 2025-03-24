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Jandarma, Şehit Ailesini Yalnız Bırakmadı

DUA VE ZİYARET ETKİNLİĞİ

Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay, Şehit Piyade Er Naci Kuru’nun ailesini ve kabrini şahadetinin yıl dönümünde ziyaret ederek dua ediyorlar. Jandarma, şehit yakınlarını her zaman destekliyor.

ŞEHİT AİLESİNE DESTEK

Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli subay ve astsubay, Van ilinde görevleri sırasında 21 Mart 1981 tarihinde şehit düşen Piyade Er Naci Kuru’nun ailesini ve kabrini şehadetinin yıldönümünde ziyaret ettiler. Kuru ailesi, jandarma komutanlarına teşekkürlerini ifade ettiler.

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