Jandarma, Şehit Mezarındaki Bayrağı Yeniledi

ŞEHİT MEZARINDA BAYRAK DEĞİŞİKLİĞİ

Aydın’ın Efeler ilçesinde, şehit J. Er Ramazan Ünlü’nün anısını yaşatmak amacıyla mezarı başındaki rengi solmuş Türk bayrağı, jandarma ekipleri tarafından yenisiyle değiştirildi.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucular Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri Önleyici Kolluk Devriyesi sırasında, 12 Eylül 1996 tarihinde Van ilinde şehit olan J. Er Ramazan Ünlü’nün mezarındaki bayrağın solduğunu tespit etti. Bu durum üzerine jandarma ekipleri, bayrağı yenisiyle değiştirmek için harekete geçti.

ANMA VE SAYGI

Bu uygulama, şehitlerin anısına olan saygıyı ve toplumun bu konudaki duyarlılığını göstermesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.