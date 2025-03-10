Jandarma, Şırnak’ta 4 Milyon TL’lik Kaçakçılığı Önledi

ŞIRNAK’TA OPERASYONLARLA KAÇAKÇILIK ENGELLENDİ

Şırnak’ta jandarma ekipleri, 3-10 Mart tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarla 4 milyon 571 bin TL değerindeki kaçakçılığı önlüyor. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, 30 farklı adrese eş zamanlı olarak baskınlar düzenliyor.

YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, evlerde, eklentilerde ve araçlarda yaptıkları detaylı aramalarda gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çeşitli malzemelere el koyuyor. Operasyon kapsamında toplamda 49 bin 397 adet uyuşturucu hap, 46 cep telefonu, 10 bin 956 bandrolsüz sigara, 179 elektronik sigara, 224 puro, 130 güneş gözlüğü, 20 kilo çay, 27 elektronik eşya, bin 157 oyuncak, 56 termos ve 479 farklı gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Ele geçirilen kaçak malzemelerin piyasa değeri yaklaşık olarak 4 milyon 571 bin TL olarak belirlendi. Gümrük kaçağı malzemeleri ülkeye sokmaya çalışan 30 şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatılıyor.