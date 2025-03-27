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Jandarma Sualtı Ekibi Her Koşulda Görevde

SUALTI ARAMA KURTARMA EKİBİ YETKİNLİKLERİNİ ARTIRIYOR

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, gerçekleştirdiği yoğun eğitim programları ile her türlü koşulda arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. 2020 yılında kurulan 6 kişilik ekip, o tarihten itibaren 24 saat esasına göre görevlerini yerine getiriyor. 150 saatlik su altında arama kurtarma eğitimleri alan SAK timi, her yıl gerçek operasyon koşullarını yansıtan çeşitli senaryolarla eğitiliyor.

GÖREV ALANLARI GENİŞLİYOR

Erzurum Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, ekip sadece Erzurum ile sınırlı kalmayıp, Artvin, Ardahan ve Kars’ta da faaliyet gösteriyor. Tim, azami 40 metre derinliğe kadar dalış yapabilme yeteneği ile dikkat çekiyor. SAK Timi Komutanı Kıdemli Astsubay Üstçavuş Erdinç Doğan, ekiplerinin her türlü koşulda görev aldığını ifade ederek, “Timimiz, sorumluluk alanımızdaki sularda kaybolan, kazaya uğrayan ve yardım talebinde bulunanlara karşı sel, su baskınları ile afet ve kazalarda arama kurtarma faaliyeti icra ediyor,” şeklinde açıklama yaptı.

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