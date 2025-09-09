Jandarma Suç Araştırma Timi Yakaladı

JASAT EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bingöl’de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışmalarını hızlandırdı ve 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan bir şahsı yakaladı. Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı JASAT ekiplerimizce, 8 Eylül 2025 günü aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; ‘Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka Sigorta Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir.” bilgisi verildi.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDENİYLE YAKALAMA

Gerçekleşen bu operasyon, aranan şahısların tespitine yönelik titiz bir çalışmanın sonucu olarak ortaya çıktı. JASAT ekiplerinin gayretleri, suçluların yakalanması için devam ediyor ve halkın güvenliğini sağlamayı hedefliyor. Yakalanan şahsın cezaevi süreci başlarken, yapılan çalışmaların etkisi de sürüyor.