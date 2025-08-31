Haberler

Jandarma Tanıtımı, Kumsmall AVM’de Yapıldı

JANDARMANIN TANITIM FAALİYETİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kumsmall Alışveriş Merkezi’nde jandarma tanıtım etkinliği düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Komando (JAK) ve Pamuklu Asayiş Timleri (PAMİT) ile köpek unsurlarının katılımıyla öne çıktı.

BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Standın açıldığı günden itibaren birçok vatandaş, jandarma hakkında bilgi sahibi olma ve bilinçlenme amacıyla etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Jandarmanın çeşitli görevleri ve sorumlulukları hakkında yapılan bilgilendirme ile toplumda jandarma ile ilgili farkındalık artırıldı.

Kiracı öldü, ev sahibinin evi yandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, kiracı Hüseyin Başak'ın ölümüne neden olan ev sahibi Yener Rüzgar'ın evi bilinmeyen bir sebepten dolayı yangına maruz kaldı. İtfaiye olay yerine intikal etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiencin’de Zirveye Katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katıldı.

