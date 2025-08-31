Jandarma Tanıtımı, Kumsmall AVM’de Yapıldı

JANDARMANIN TANITIM FAALİYETİ

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, Kumsmall Alışveriş Merkezi’nde jandarma tanıtım etkinliği düzenledi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Suçları Kısım Amirliği, Jandarma Asayiş Komando (JAK) ve Pamuklu Asayiş Timleri (PAMİT) ile köpek unsurlarının katılımıyla öne çıktı.

BİLGİLENDİRME VE BİLİNÇLENDİRME ÇALIŞMALARI

Standın açıldığı günden itibaren birçok vatandaş, jandarma hakkında bilgi sahibi olma ve bilinçlenme amacıyla etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Jandarmanın çeşitli görevleri ve sorumlulukları hakkında yapılan bilgilendirme ile toplumda jandarma ile ilgili farkındalık artırıldı.