Jandarma Tarihi Eserler Ele Geçirdi

AFYONKARAHİSAR’DA TARİHİ ESER BASKINI
Afyonkarahisar’da jandarma tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda tarihi obje ve 79 adet sikke ele geçirildi. Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, tarihi eser kaçakçılığına dair yürüttüğü çalışmalar kapsamında Emirdağ ilçesinde yaşayan Ö.F.G. isimli kişinin evinde tarihi eser bulundurduğu bilgisini edindi.
OPERASYONUN DETAYLARI
Hareket geçen jandarma ekipleri, şahsın evine baskın düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramada, 79 adet sikke ile insan figürü motifli 1 adet yüzük bulundu. Olayın ardından, Ö.F.G.’nin gözaltına alındığı yönünde bilgiler ulaştı.