Jandarma Teşkilatı 186. Yıldönümünü Kutladı

SİİRT’TE TÖREN DÜZENLENDİ

Siirt ve Şırnak’ta, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlandı. Siirt’te Garnizon Komutanlığı Şehitliğinde yapılan törende, Şehitler Anıtı’na çelenk sunulmasının akabinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. İl Jandarma Komutanlığındaki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan Tören Alanı’nda devam eden etkinlikte, kutlama mesajları okundu.

VALİ KIZILKAYA’DAN ANLAMLI KONUŞMA

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, burada yaptığı konuşmada, milletin huzur ve güvenliğini sağlamak adına 186 yıldır büyük bir fedakarlık ve görev bilinciyle hizmet veren Jandarma Teşkilatının kuruluş yıl dönümünü gururla kutladıklarını belirtti. Tarihi başarılarla dolu olan Jandarma Teşkilatının, kamu düzeninin sağlanmasındaki üstün hizmetleriyle milletin takdirini kazandığını ve güvenini arkasına aldığını ifade eden Kızılkaya, “Gücünü yasalardan, desteğini aziz milletimizden alan Jandarma Teşkilatımız, vatan sevgisiyle yoğrulmuş nitelikli personeli, modern teçhizatı, disiplini ve yüksek görev anlayışıyla, başta terör olmak üzere her türlü suça karşı büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla mücadele ediyor. Bu sayede halkımızın gönlünde müstesna bir yer edinmeyi başarmıştır.” dedi.

ŞIRNAK’TA DA KUTLAMA YAPILDI

Şırnak’ta İl Jandarma Komutanlığı önünde düzenlenen törenin başlangıcında, Şehitler Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Daha sonra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve beraberindekiler, Vali Birol Ekici’yi ziyaret etti. Ekici, Valilik önünde karşıladığı Tuğgeneral Dirim ve beraberindeki jandarma personelinin anlamlı gününü kutladı. Vali Ekici, “Halkımızın huzur ve güvenliği için büyük bir özveriyle görev yapan kahraman jandarmalarımıza teşekkür ediyorum. Jandarma Teşkilatımızın 186. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum.” diye konuştu.

Tüm bu törende, jandarma bünyesindeki eğitimli köpeklerin çeşitli gösteri sunduğu etkinlikte, jandarmanın faaliyetlerinin anlatıldığı stantlar da gezildi. Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, jandarma personeli ve aileleri ile davetliler katıldı.