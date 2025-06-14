Jandarma Teşkilatı 186. Yılını Kutladı

JANDARMA TEŞKİLATI KUTLAMA PROGRAMI

Tekirdağ’da Jandarma Teşkilatı’nın 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştiriliyor. Etkinlik, Tekirdağ’ın sahil dolgu alanında düzenleniyor ve burada jandarmaya ait silah, teçhizat ve ekipmanların sergilendiği stantlar büyük ilgi görüyor.

SİLAHLAR VE TEÇHİZAT SERGİLENİYOR

Vatandaşlar, Jandarma Teşkilatı’na ait çeşitli silahların sergilendiği çadırları gezerek, burada görevli personelden detaylı bilgi alıyorlar. Aynı zamanda jandarmaya ait motorlu araçlar, şehir merkezinde konvoy oluşturarak tur atıyor. Konvoy geçişi sırasında vatandaşlar, araçları dikkatle izliyor ve çocuklar da bu anları fotoğraflıyor.

VATANDAŞLARA BİLGİ VERİLİYOR

Kutlama programı çerçevesinde düzenlenen etkinliklerle Tekirdağ halkı, Jandarma Teşkilatı’nın görevleri ve sunduğu imkanlar hakkında bilgilendiriliyor. Bu etkinlik, jandarmanın toplum içindeki yerini ve önemini vurgulamak amacı taşıyor.