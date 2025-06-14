Jandarma Teşkilatı’nın 185. Yıl Dönümü Kutlandı

JANDARMA TEŞKİLATI’NIN YIL DÖNÜMÜ COŞKUYLA KUTLANDI

Jandarma Teşkilatı’nın 185. kuruluş yıl dönümü, Muş’ta düzenlenen törenlerle büyük bir coşkuyla kutlandı. Program, Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Büstü’ne çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden etkinlikte, günün önemine uygun konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalarda, Jandarma Teşkilatı’nın vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletin huzur ile güvenliği için yaptığı önemli fedakarlıklar ön plana çıkarıldı.

VALİ ÇAKIR’DAN DUYGULU AÇIKLAMALAR

Etkinliğe katılan Muş Valisi Avni Çakır, milletin can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek amacıyla 186 yıldır fedakarca görev yapan Jandarma Teşkilatı’nın kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını ifade etti. Çakır, “Jandarma, yalnızca bir güvenlik kuvveti değildir. O, milletin huzurunu kendi huzuru bilen, vatan toprağının her karışında iz bırakan, dağda, ovada, köyde ve en ücra mezrada devletin vakarını, şefkatini ve kararlılığını taşıyan bir gönül ordusudur” şeklinde konuştu. Ayrıca, 186 yıl önce temelleri atılan bu güzide teşkilatın, bugünkü güçlü yapısıyla teknolojik ve kurumsal kapasitesinin çağın gereklerine uyum sağladığını belirtti. Vali Çakır, jandarmayı güçlü kılanın yüreği vatan sevgisiyle çarpan kahraman personel olduğunu vurguladı.

PROGRAMIN DEVAMINDA STANTLAR GÖRÜLDÜ

Muş İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel de günün anlam ve önemine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Program, protokol üyelerinin Kent Meydanı’nda kurulan stantları gezmesiyle devam etti. Stantlarda, jandarma ekiplerinin kullandığı ekipmanlar ve gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verildi. Kent Meydanı’ndaki törenin ardından, İstasyon Caddesi üzerinden askeri araçların geçişi gerçekleştirildi. Geçit töreni, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Programa, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Muş Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.