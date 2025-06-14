Jandarma Teşkilatı’nın 186. Yıldönümünde Anıtkabir Ziyareti

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ANITKABİR’DE KUTLANDI

Jandarma Teşkilatı’nın 186. yıl dönümü dolayısıyla İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve beraberlerindeki heyet, Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştılar. Bakan Yardımcısı Aktaş, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakmayı ihmal etmedi. Bu hareketin ardından saygı duruşunda bulunuldu. Heyet, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçiş yaptı.

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ’NE YAZILANLAR

Aktaş, Anıtkabir Özel Defteri’nde, “Aziz Atatürk; 186 yıldır, milletimizin huzuru ve devletimizin güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan Jandarma Teşkilatımızın kuruluş yıl dönümünde huzurundayız” ifadelerini kullandı. “Bizler, milletimizin bağrından çıkan, Ay Yıldızlı üniforma ile vatan toprağının her karışında görev yapan, varlığıyla huzur veren kahramanlarız” cümleleri ile devam etti. Türkiye’nin dağlarında, yaylalarında, köylerinde, karakolda, devriye yolunda, sınır hattında, afet bölgelerinde ve otoyollarda milletin yanında olmanın yalnızca bir görev değil, aynı zamanda bir şerefle taşıdıkları bir mesuliyet olduğunu belirtti.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU VE HEDERLER

“Bugün Türkiye Yüzyılı vizyonuyla milletimizin barış ve esenlik içinde yaşadığı bir geleceği inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz” diyen Aktaş, hedeflerinin terörsüz, huzurlu ve güvenli bir Türkiye olduğunu vurguladı. Bu hedefe ulaşana dek azimle ve inançla mücadele edeceklerini ifade etti. “Jandarma asayişin teminatı, kamu düzeninin mihenk taşı ve devletin vatandaşına uzanan vicdanlı elidir” diye ekledi.

TÜM KAHRAMANLARA ŞÜKRAN

Aktaş, bu anlamlı günde şanlı üniformaları altında görev ifa ederken, şehitlik mertebesine erişmiş tüm kahramanları rahmetle anarak, gazilere de şükranlarını sundu. “Aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.