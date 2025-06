Jandarma Teşkilatının Yıl Dönümü Töreni Gerçekleşti

JANDARMA TEŞKİLATININ KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ ETKİNLİKLERİ

Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erzurum, Ağrı, Kars ve Tunceli’de törenler ve etkinlikler düzenlendi. Erzurum’daki etkinlik, Kars Kapı Şehitliği’ni ziyaret ile başlamış, dualar okunarak mezarlara karanfiller bırakılmıştır. Havuzbaşı Kent Meydanı’nda devam eden törende saygı duruşunda bulunulmuş, İstiklal Marşı okunmuş ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Engin Avcı, Atatürk Anıtı’na çelenk sunmuştur.

JANDARMANIN MİLLET SEVGİSİNE YANIT VERİŞİ

Tuğgeneral Avcı, burada yaptığı konuşmada, “186 yıllık köklü tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne her zaman milletin takdirini kazanmıştır” ifadesini kullanmıştır. Jandarma teşkilatının, günlük yaşamın her anında ve ülkenin her noktasında, gece-gündüz, sıcak-soğuk, yağmur-çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu belirten Avcı, “Bundan sonra da olmaya devam edecektir” şeklinde vurguda bulunmuştur.

UZMAN PERSONELİN GÖSTERİLERİ

Konuşmaların sonrasında, çeşitli jandarma ekipleri stant açmış ve Kadın Destek Uygulaması (KADES), Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), trafik, olay yeri inceleme, Sualtı Arama Kurtarma (SAK), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelleri kullandıkları malzemeleri katılımcılara tanıtmıştır. Programa Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, gaziler, kurum müdürleri ve halka katılım göstermiştir.

AĞRI’DA YIL DÖNÜMÜ KUTLAMALARI

Ağrı’da ise Vali Mustafa Koç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, birlikte jandarma personelini kabul etmiştir. Vali Koç, teşkilat mensuplarının yıl dönümünü kutlayarak çalışmalarında başarı dileğinde bulunmuştur.

KARS’TA FORMALİTE DEVAM EDİYOR

Kars’ta, Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yapılan törende, Hükümet Konağı önünde saygı duruşunda bulunmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur. İl Jandarma Komutanı Albay Yusuf Mutlu Genç, Atatürk Anıtı’na çelenk bırakmasının ardından, sürdürdüğü programda kutlama mesajları ile konuşma yapmıştır. Etkinlikte ayrıca, jandarma bünyesinde görevli eğitimli köpeklerin gösterileri de dikkat çekmiştir.

TUNCELİ’DE KABUL

Tunceli’de ise Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal ile beraberindeki jandarma personelini kabul etmiştir. Aygöl, jandarma teşkilatının 186’ncı kuruluş yıl dönümünü tebrik etmiştir.