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Jandarma Trafik Eğitimi 159 Öğrenciye Verildi

TRAİFİK EĞİTİMİ UYGULAMASI

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, Yenipazar ve Bozdoğan ilçelerinde öğrencilere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleştirdi. Toplamda 159 öğrenciye yönelik yapılan bu eğitim, trafik kuralları ve güvenliği konularında bilinç oluşturmayı hedefliyor.

EĞİTİMİ DESTEKLEYEN KONULAR

Eğitim sırasında öğrencilere, özellikle yayaların uyması gereken kurallar, genel trafik kuralları, okul servislerine binerken ve inerken uyulması gereken kurallar, bisiklet sürme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerindeki hareket tarzları hakkında bilgi verildi. Bu tür eğitimler, öğrencilerin trafik güvenliği bilincini artırmayı ve olası kazaların önüne geçmeyi amaçlıyor.

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