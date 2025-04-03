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Jandarma Trafik Timlerinden Bayram Denetimleri

RAPORLAMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Ramazan Bayramı nedeniyle verilen 9 günlük tatilde sürücülerin ve vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamaları için Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Trafik Timleri, bayram dönemi boyunca trafik denetimlerine devam ediyor.

GÜVENLİ SÜRÜŞ UYARILARI

Trafik Timleri, vatandaşların araç sürerken dikkat etmesi gereken hususları, özellikle aşırı hız, emniyet kemeri kullanımı ve hatalı sollama gibi konularda hatırlatıyor. “Bir kural bir ömür, yolun sonu bayram” mottosu doğrultusunda bilgilendirmeler yapılıyor. Trafik Jandarmalarının Ramazan Bayramı tatili süresince 7/24 denetim ve kontrollerini sürdüreceği belirtiliyor.

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