Jandarma, Traktör Hırsızlarını Kamera İle Yakaladı

JANDARMA EKİPLERİ TRAKTÖR HIRSIZLIĞINI ARAŞTIRIYOR

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, 12 farklı güvenlik kamerasını inceleyerek traktör hırsızlarını belirledi. İki şüpheli gözaltına alındı ve ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, traktör hırsızlığına karşı yürüttüğü çalışmalar sonucunda iki kişinin kimliğini tespit etti.

GÜVENLİK KAMERALARI DETAYLI ŞEKİLDE İNCELENDİ

Keskin ilçesinde bulunan 7 köy ve 3 mahallede yapılan araştırmalar sırasında, 12 farklı güvenlik kameralarının kayıtları detaylı bir şekilde incelendi. Analiz sonuçları ışığında, traktörün N.O. (57) ve E.O. (39) tarafından çalındığı belirlendi. Jandarma ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Yakalanan şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Ayrıca çalınan traktör, yapılan çalışmalar sonucunda sahibine geri teslim edildi.