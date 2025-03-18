Jandarma Üç Hükümlüyü Cezaevine Teslim Etti

OPERASYONLARLA HÜKÜMLÜLER YAKALANDI

Kırıkkale’de jandarma ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişiyi yakaladı ve cezaevine teslim etti. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların tespit edilmesi için operasyonlarına devam ediyor.

YAKALANAN HÜKÜMLÜLERİN SUÇLARI

Bu operasyonlar çerçevesinde, merkez ilçe Bağlarbaşı Mahallesi’nde “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (35), Etiler Mahallesi’nde “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma” suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B. (37), Balışeyh ilçesinde “uyuşturucu madde ticareti” suçundan 1 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.D. (43) jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

CEZA İNFAZ KURUMU’NA TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan bu hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi. Jandarma, operasyonlarına devam ederek aranan kişilerin yakalanmasını sağlamayı hedefliyor.