Jandarma Uygulamasında Gerginlik Yaşandı

JANDARMA UYGULAMASINDA GERGİNLİK

Eskişehir’in Beylikova ilçesinde, 4 Ağustos 2025 gecesi jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında gergin anlar yaşandı. Olayların başladığı saatte, AK Parti Beylikova İlçe Başkanı H.Ö. uygulama noktasına geldiğinde jandarma personeline karşı zorluk çıkardığı iddia ediliyor. İki ay önce ilçeye atanan Astsubay H. ve diğer görevlilere yönelik sözlü saldırılarda bulunan H.Ö., “Sen benim kim olduğumu biliyor musun, pislik yapıyorsun, pisliksin” şeklinde ifadeler kullandı. Söz konusu tartışmanın jandarma personelinin yaka kamerasına yansıdığı kaydedildi.

ŞİKAYET VE SORUŞTURMA

Yaşanan hakaret olayında jandarma personeli hakarete uğradığını belirterek şikâyette bulundu. Beylikova Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili olarak soruşturma başlatma işlemlerine yöneldi. İlçe Başkanı’nın uygulama sırasında jandarma komutanına yönelik, “Zaten Beylikova’nın yüzde 50’si diyor. Ne oluyorsa jandarmanın orada oluyor diye. O artist sensin anlaşılan, milleti uyuz eden” demesi dikkat çekti. Ayrıca, H.Ö.’nün, “İnsanlara terörist muamelesi yapmayacaksın. Beylikova’da uyuşturucu satanları yakalamıyorsunuz, bizi çeviriyorsunuz. Sen kendine oyun yapıyorsun, eğlence arıyorsun” ifadelerini sarf ettiği ortaya çıktı.