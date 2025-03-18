Jandarma Uyuşturucu Denetiminde 28 Gözaltı

ADANA’DA UYUŞTURUCU DENETİMİ YAPILDI

Adıyaman’da jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği uyuşturucu denetimleri sırasında 28 şahsa işlem yaptı. Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından kent genelinde düzenlenen denetimler sırasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ELE GEÇİRİLEN UYUŞTURUCU MADDENİN MİKTARLARI

Denetimlerde toplam 66 adet sentetik hap, 24 gram bonzai, 7 gram metamfetamin, 2 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı bulundu. Uyuşturucu maddeler, muhafaza altına alındı. Gözaltına alınan 28 şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.