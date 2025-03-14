Jandarma Uyuşturucu Operasyonunda 1 Kişi Gözaltında

UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILDI

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde jandarma ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir operasyon gerçekleştirerek bir kişiyi gözaltına aldı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’nın uyuşturucu madde imhaları ve ticaretiyle ilgili yürüttüğü çalışmalar sonucunda, belirlenen İ.Y. isimli şahsa ait olan Taşköprü’deki 3 ayrı adrese baskın yapıldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Yapılan baskında, bir miktar bonzai ile birlikte 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda, İ.Y. gözaltına alınarak gerekli işlemler için emniyete götürüldü. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.