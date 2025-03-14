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Jandarma Uyuşturucu Operasyonunda 2 Kişiyi Yakalandı

JANDARMA OPERASYONU SONUCUNDA 2 KİŞİ YAKALANDI

Karabük’te, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 12-13 Mart tarihlerinde savcılık ile koordineli bir şekilde düzenledikleri operasyonlarda 23,69 gram uyuşturucu madde ve ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirdi.

RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yakalanan şüpheli, ruhsatsız av tüfeği bulundurmasından dolayı 6 bin 531 TL para cezası aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

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