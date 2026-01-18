Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız Ölü Bulundu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde, uzun süre haber alınamayan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Ziya Yıldız (30), tabancayla başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Olay, Yeniköy Mahallesi’nde saat 19.00 civarında gerçekleşti. Mesai arkadaşları ve komutanları, Muğla İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Yıldız’a ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

OLAYA MÜDAHALE

İhbar üzerine Yıldız’ın ikametine giden polis ekipleri, kapının açılmaması nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan yardım talep etti. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan eve giren araştırma ekipleri, Yıldız’ı tabancayla başından vurulmuş bir halde ölü olarak buldu. Olay yeri incelemesinin ardından Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adlî Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Jandarma Uzman Çavuş Yıldız’ın intihar mı ettiği yoksa bir cinayete mi kurban gittiği, yapılacak otopsi ve polis soruşturması ile netlik kazanacak. Olay hakkında derinlemesine incelemeler sürdürülüyor.