Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe Vefat Etti

ADAYAMAN’DA KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde elektrikli bisikletinin devrilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), 12 gün süren tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 24 Nisan’da Pınarbaşı beldesinde gerçekleşti. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet sonrası kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu yaralanarak ambulansla önce Çelikhan Devlet Hastanesi’ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Şahintepe, bu sabah hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile silah arkadaşları katıldı. Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua edildi. Şahintepe’nin cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar’a uğurlandı.