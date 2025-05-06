Haberler

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe Vefat Etti

ADAYAMAN’DA KAZA SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde elektrikli bisikletinin devrilmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe (32), 12 gün süren tedavinin ardından hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, 24 Nisan’da Pınarbaşı beldesinde gerçekleşti. Çelikhan İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe, nöbet sonrası kullandığı elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu yaralanarak ambulansla önce Çelikhan Devlet Hastanesi’ne, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavi gören Şahintepe, bu sabah hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Jandarma Uzman Çavuş Tayfun Şahintepe için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir uğurlama töreni düzenlendi. Uğurlama törenine Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tırpan, İl Sağlık Müdürü Mehmet Şirik, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile silah arkadaşları katıldı. Adıyaman Müftülüğü görevlileri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından dua edildi. Şahintepe’nin cenazesi, dualar eşliğinde memleketi Afyonkarahisar’a uğurlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Kapıkule’de 233 Kilo Esrar Bulundu

Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen narkotik operasyonunda bir yolcu otobüsünde 233 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi, otobüs şoförü gözaltına alındı.
Haberler

Çay Sezonu İçin Üreticiler Hazırlanıyor

Çay üreticileri, yeni sezon öncesi budama ve gübreleme gibi hazırlıklarını tamamlıyor. Fiyatların belirlenmesi ve motor satışları da gündemde.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.