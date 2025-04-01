Jandarma ve Arkadaşı Sahilde Ölü Bulundu

HATAY’DA ÜZÜCÜ OLAY

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, jandarma personeli ile kız arkadaşı, sahilde ölü olarak bulundu. Olay, Yeşilköy Mahallesi’nde sahil mevkiinde yaşandı. Payas İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan Ersin Tozan ile beraber olduğu kız arkadaşı Betül Avan, sahil kenarında vatandaşlar tarafından fark edildi.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, jandarma görevlisi Tozan ile Betül Avan’ın cansız bedenini alarak Adli Tıp Kurumu morguna taşıdı. Jandarma, konuyla ilgili inceleme başlattı.