Haberler

Jandarma ve Arkadaşı Sahilde Ölü Bulundu

HATAY’DA ÜZÜCÜ OLAY

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde, jandarma personeli ile kız arkadaşı, sahilde ölü olarak bulundu. Olay, Yeşilköy Mahallesi’nde sahil mevkiinde yaşandı. Payas İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan Ersin Tozan ile beraber olduğu kız arkadaşı Betül Avan, sahil kenarında vatandaşlar tarafından fark edildi.

YARDIM EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine, olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, jandarma görevlisi Tozan ile Betül Avan’ın cansız bedenini alarak Adli Tıp Kurumu morguna taşıdı. Jandarma, konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖNEMLİ

Haberler

Konyaspor Yarı Finale Yükseldi

Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde İskenderunspor'u 3-0 yenerek büyük hayaller peşinde olduklarını dile getirdi.
Haberler

Real Madrid-Real Sociedad Maçı Özeti Detayları

Real Madrid ile Real Sociedad arasındaki Kral Kupası maçı, futbolseverler için büyük bir heyecan sundu. Maçın önemli anları ve gollerine ulaşmak için özet videolarına göz atılıyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.