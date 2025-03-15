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Jandarma, Zeytin Üreticilerine Hırsızlık Uyarısı Yaptı

AŞAMALARINDA JANDARMA DESTEĞİ

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde zeytin üreticileriyle bir araya gelen jandarma ekipleri, zeytin hırsızlığı ile ilgili olarak üreticilere dikkatli olmaları gerektiğini anlattı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın koordinasyonunda devam eden tarımsal ürün hırsızlığına karşı devriye çalışmaları, kesintisiz bir şekilde sürüyor.

Bu çerçevede, Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Işıklar ve Abak mahallelerinde düzenlenen devriyelerde jandarma ekipleri, zeytin üreticileriyle görüşme fırsatı buldu. Ekipler, zeytin hasadı yapan vatandaşlarla yaptıkları görüşmelerde, bölgede sıkça meydana gelen yüksekten düşme olayları ve zeytin hırsızlığına karşı dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

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