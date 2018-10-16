Jandarmada FETÖ operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ’nün mahrem sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasındaki iletişim yöntemini kullandıkları, ankesörlü telefonlar ile kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1’i yüzbaşı, 49’u üsteğmen olmak üzere 35’i aktif görevde olan toplam 50 şüpheli hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor.

TRT