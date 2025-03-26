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Jandarmadan Aydın’da Taklit Parfüm Operasyonu

Aydın’da yapılan jandarma operasyonuyla birlikte 1 milyon 150 bin TL değerinde taklit parfüm ele geçirildi. Alınan bilgilere göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’nın KOM Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ile beraber sahte ve taklit ürünlere yönelik bir operasyon gerçekleştirildi.

İNCELEME SONUCUNDA ELE GEÇİRİLENLER

Germencik ilçesinde düzenlenen bu operasyonda toplamda 458 paket farklı markalara ait taklit parfüm ortaya çıkarıldı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değeri 1 milyon 150 bin TL olarak belirlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı ve konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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