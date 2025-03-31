Jandarmadan Başarılı Denetimler: 206 Gözaltı

DENEYİM YÜKSELTİYOR

Muş İl Jandarma Komutanlığı, 24-30 Mart 2025 tarihleri arasında il genelinde kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Bu süre zarfında 33 bin 173 şahıs ve 13 bin 588 araç sorgulandı. Denetimlerin sonucunda ise 215 araca toplamda 590 bin 796 TL tutarında cezai işlem yapıldı ve çeşitli suçlardan aranan 206 şahıs yakalandı.

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Yakalanan şahıslardan 12’si UYAP kapsamında işlem görürken, 5’i tutuklandı ve 7’si serbest bırakıldı. Ayrıca, yoklama kaçağı olan toplam 194 kişiye de gerekli tebligatlar yapıldı. Asayiş olayları çerçevesinde gerçekleştirilen aramalarda, üç ruhsatsız av tüfeği, bir ruhsatlı av tüfeği, bir ruhsatsız tabanca ve diğer mühimmatlar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu 84,6 gram sentetik kannabinoid (bonzai) buldu. İlgili kişiler hakkında adli işlem başlatıldı. Muş İl Jandarma Komutanlığı, il genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması için denetimlerin devam edeceğini duyurdu.