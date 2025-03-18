Jandarmadan İnegöl’de Tarihi Eser Operasyonu

İNEGÖL’DE TARİHİ ESER OPERASYONU

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekipleri bir köy evine gerçekleştirdiği operasyon sırasında çok sayıda değerli tarihi eser ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi bulunuyor.

TARİHİ ESER İHBARI ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Yeniceköy Mahallesi’nde yaşayan 49 yaşındaki İ.H.M isimli kişinin elinde tarihi eser bulunduğuna dair ihbar alındı. Bu ihbar üzerine savcılığın izniyle harekete geçen jandarma, evde gerçekleştirdiği aramada önemli bulgulara ulaştı. Arama sonucu, tarihi eser niteliği taşıyan 11 altın yazmalı kitabın yanı sıra, 141 adet sahte olduğu belirlenen görünüm değiştiren siyah dolar banknot, 2 cam şişe esans, 1 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi.

ELE GEÇEN ESERLER BİLGİSİNE GÖNDERİLDİ

Elde edilen eserler, bilirkişi raporu için ilgili otoritelere gönderildi. Şüpheli İ.H.M’nin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.