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Jandarmadan Ramazan Bayramı Ziyaretleri Erzurum’da

ZİYARETİN AMACI VE KAPSAMI

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı personeli, Ramazan Bayramı sebebiyle jandarma sorumluluk bölgesinde yaşayan büyükleri ziyaret etti. Bu ziyaretler, saygı ve vefa çerçevesinde gerçekleştirildi. Ekipler, yaşlılarla sohbet ederek her zaman desteklerinin yanında olduklarını ifade etti.

SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

Ziyaretler hakkında yapılan açıklamada, “Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, yalnızca güvenlik hizmeti sunmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumun her kesimiyle sıcak ilişkiler kurarak sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor” denildi.

DEVAM EDEN FAALİYETLER

Ayrıca, Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için 7/24 görevinin başında olan Jandarma teşkilatımız, sosyal sorumluluk faaliyetlerine de devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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