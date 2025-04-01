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Jandarmadan Trafik Güvenliği İçin Bayram Denetimi

YOL KONTROL NOKTALARINDA RAMAZAN BAYRAMI DENETİMLERİ

Aydın ilinde, yol kontrol noktalarında Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde trafik denetimleri devam ediyor. Jandarma ekipleri, vatandaşlara trafik kurallarını hatırlatarak gerekli uyarıları yapıyor.

SÜRÜCÜLERE ÖNEMLİ UYARILAR

Jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları, emniyet kemeri takmaları ve uykusuz ya da yorgun bir şekilde araç kullanmamaları konusunda bilgilendiriyor. Ayrıca, sürücülerden her iki saatte bir mola vermeleri gerektiğini hatırlatıyor.

TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME ÇALIŞMALARI

Ekipler, vatandaşların bayramını kutlayarak bilgilendirme broşürleri dağıtıyor. Bu çalışmalar, trafik kazalarının önlenmesi yönünde önemli bir katkı sağlıyor.

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