Jandarmadan Yaşlılara Vefa Haftası Ziyareti

YAŞLI ÇINARLARA ZİYARET

Aydın’ın Efeler ilçesinde, jandarma ekipleri yaşlı çınarları unutmadı ve onların hayat tecrübelerini dinliyor. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından İyilik ve Yaşlılara Vefa Haftası dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi. Bu kapsamda jandarma ekipleri, İmamköy, Kocagür ve Serçeköy mahallelerinde yaşlı çınarları ziyaret etti.

ÇOCUKLAR DA UNUTULMADI

Jandarma ekipleri, sadece yaşlıları değil, geleceğin teminatı olan çocukları da ihmal etmedi. Ekipler, yaşlılara çiçek takdim ederek onların hal ve hatırlarını sordu. Aynı zamanda çocuklara da çeşitli hediyeler verildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Hayat tecrübeleri ve birikimleriyle gençlere yol gösteren, toplumsal birlik ve beraberliğin temeli olan yaşlı çınarlarımız ve geleceğe yapılan yatırım olan çocuklarımız İyilik ve Yaşlılara Vefa Haftaları sebebiyle ziyaret edilmiştir. Ziyaret esnasında yaşlılarımıza ve çocuklarımıza her alanda sahip çıkıp değer verdiğimiz kendilerine iletilmiş olup hediyeler takdim edilmiştir” denildi.